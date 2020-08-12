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ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi: Güvenli ve etkili olduğundan şüpheliyim

’li salgınla mücadele yetkilisi Dr. , Devlet Başkanı ’in duyurduğu (Covid-19) aşısı konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. Fauci, “Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi: Güvenli ve etkili olduğundan şüpheliyim

ABD'de salgına mücadelede tek yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin eleştirilerde bulundu. Dr Fauci, ABD medyasına verdiği röportajda, "Umarım Ruslar aşının gerçekten etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamışlardır. Bunu yaptıklarından şüphe duyuyorum. Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey" dedi.

"İSTESEK BİZ DE BİR HAFTA İÇİNDE ÇIKARABİLİRDİK"

Dr. Fauci, ABD'nin de isteseydi koronavirüs aşısını bir hafta içerisinde çıkarabileceğini ifade ederek, "Eğer insanlara zarar vermeyi ya da onlara işe yaramayan bir şeyi vermeyi göze alsaydık aşıyı biz de bir hafta içerisinde çıkarabilirdik. Ancak işler böyle yürümüyor" dedi.

SPUTNİK V AŞISINI PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını duyurmuştu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, "Kızım da Covid-19 aşısı oldu" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, "Rus yetkililerle yakın temastayız" dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya Sputnik V adı verilmişti.

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