Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın infaz timi deşifre oldu! Eski istihbaratçı dava açtı

Amerikan CNN televizyon kanalına röportaj veren Cebri, ailesinin hukuk dışı bir terör kampanyasına maruz kaldığını, iki kardeşinin (Ömer ve Sare) halen Suudi Arabistan'da rehine olarak alıkonulduğunu dile getirdi.

Cebri, iki hafta önce kendisinin de babasınınkine benzer bir tehdit aldığını ve hayatına kastedildiğini, Kanada ve Amerikan istihbaratlarının konuyu iyi bildiklerini aktardı.