08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Somali'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre 'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir askeri üs yakınında büyük bir meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: Somali'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir stadyumun yanında bulunduğu belirtilen askeri üste patlama meydana geldi.

Askeri bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Somali Ordusu'nda görevli Binbaşı Abdullahi Mohamud, patlamanın bomba yüklü bir araç yüzünden gerçekleştiğini ve hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olay yerinden taşındığını aktardı.

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