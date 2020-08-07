07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Hindistan'da uçak kazası!

Son dakika haberine göre; 'ın Kerala eyaletinde Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: Hindistan'da uçak kazası!

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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