07 Ağustos 2020, Cuma
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Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Son dakika haberine göre; Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi ile ilgili olarak, "Bu patlayıcıların ne olduğunu sormak hakkımız? Varil bombaları yapması, 'de silahsız halkı bombalaması için suçlu rejimine mi gönderiliyordu?" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Kurdi, bugün başkent Beyrut'taki Muhammed Emin Camisinde verdiği cuma hutbesinde Beyrut Limanı'ndaki patlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faciaya yol açan patlayıcıların ne olduğunu sormanın kendilerinin hakkı olduğunu belirten Kurdi, "Varil bombaları yapması, Suriye'de silahsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu? Çeşitli kişilerle, çeşitli yerlerde yapılmış anlaşmalar mı var da bu anlaşmalar gereği patlayıcılar burada insanların arasında tutuluyor?" ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Patlamanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve emniyet birimleri olduğunu belirten Kurdi, "Emniyet teşkilatı nerede? Lübnan ordusu nerede? Maalesef bazı kişileri korumakla meşgul edildiler ancak halkı korumaktan uzak tutuldular." diye konuştu.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Patlamanın sorumlularının cezalandırılması ve kısas uygulanması gerektiğini kaydeden Kurdi, "Bu olay böyle kapanmayacak. İnşallah, içinde bulunduğumuz bu acı durumların değişmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama! Esad rejimi...

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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