Dehşete düşüren olay! Gölde bebek cesedine ait parçalar bulundu...

Durham Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir vatandaşın kıyı şeridi boyunca suda yüzen et parçaları gördüğünü ve polisi aradığını aktardı. Polis, sudaki parçaların ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine adli tıp ekiplerinin çağrıldığını açıkladı. Adli tıp ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından et parçalarının bir bebeğe ait olduğu tespit edilirken, parçalar otopsi için adli tıbba götürüldü. Soruşturmayı cinayet masasının devralması ile olayla ilgili yapılan araştırma derinleştirildi. Polis, "Umarım araştırmalarımız bu cinayetin çözümüne ışık tutacaktır. Soruşturma biraz zaman alacak ve detaylara ulaşmak için delillere ulaşmaya çalışacağız" dedi.