Nikos Kocyas'tan, Mısır'la yapılan anlaşmaya eleştiri: "Gelecekte Arnavutluk ve Türkiye ile..."

"YUNANİSTAN, MÜZAKERE GÜCÜNÜ ZAYIFLATTI"

Yunanistan'ın, İtalya örneğinde olduğu gibi, bu anlaşmada da taviz verdiğine işaret eden Kocyas, Yunanistan'ın bu hamlesiyle "gelecekte Arnavutluk ve Türkiye ile müzakere yapma gücünü zayıflattığının" altını çizdi.

Kocyas, "Bu anlaşmada ne yazık ki sadece Yunanistan taviz verdi, Mısır ise hiçbir noktada geri adım atmadı." ifadesini kullandı.



