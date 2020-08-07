07 Ağustos 2020, Cuma
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Nikos Kocyas'tan, Mısır'la yapılan anlaşmaya eleştiri: "Gelecekte Arnavutluk ve Türkiye ile..."

, ile yaptığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla hukuku çiğnedi. 'den "bu anlaşma yok hükmündedir" açıklaması sonrası Eski Yunan bakandan ülkesine eleştiri geldi. Yunanistan'da ana muhalefette bulunan Syriza Partisi'nin iktidarı döneminde Dışişleri Bakanı olan , mevcut hükümetin Mısır ile imzaladığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla, "Mısır'ın tüm taleplerinin kabul edildiğini, Yunanistan'ın ise sadece taviz verdiğini" belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Nikos Kocyas'tan, Mısır'la yapılan anlaşmaya eleştiri: Gelecekte Arnavutluk ve Türkiye ile...

eski Dışişleri Bakanı olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını eleştirdi.

Mısır'ın, Rum yönetimiyle imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge () anlaşmasını "orta sınır" prensibi üzerinden yaptığını ancak Yunanistan ile yaptığı anlaşmada sahil uzunluğunu dikkate aldığını vurgulayan Kocyas, ''Bu nedenle aradaki çizgi belirlenirken Mısır'a yüzde 55, Yunanistan'a yüzde 45 pay düştü. Bu da bir bakıma, Türkiye'nin talebine yakın bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

"YUNANİSTAN, MÜZAKERE GÜCÜNÜ ZAYIFLATTI"

Yunanistan'ın, örneğinde olduğu gibi, bu anlaşmada da taviz verdiğine işaret eden Kocyas, Yunanistan'ın bu hamlesiyle "gelecekte Arnavutluk ve ile müzakere yapma gücünü zayıflattığının" altını çizdi.

Kocyas, "Bu anlaşmada ne yazık ki sadece Yunanistan taviz verdi, Mısır ise hiçbir noktada geri adım atmadı." ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştı.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

, yaptığı açıklamada, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savunarak, bunun "her iki ülkeyi de tam olarak tatmin eden meşru bir anlaşma" olduğunu iddia etmişti.

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