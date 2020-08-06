06 Ağustos 2020, Perşembe
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Libya Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a sert tepki

Son dakika haberi... , ile arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki göstererek, "Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği" uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Libya Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın denizdeki haklarını ihlal edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız (Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin) Mutabakat Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kablavi, "Akdeniz'in bir barış gölü olması" çağrısını yinelediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Libya, Akdeniz'e sınırı olan devletleri, deniz yetki alanları sınırlandırması hususunda, ortak karar ve uluslararası hukukun ilkeleriyle örtüşecek şekilde davranmaya çağırmaktadır."

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması" bugün Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalandı.

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