07 Ağustos 2020, Cuma
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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 162 bin 854’e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ’de virüsün başladığı günden bu yana 162 bin 854 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 35 bin 835 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 557 bin 914 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 162 bin 854’e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 162 bin 854 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 35 bin 835 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 557 bin 914 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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