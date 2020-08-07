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Kuzey Kore lideri Kim'den flaş ziyaret! 5 yıl sonra ilk kez...

Son dakika haberi... lideri Kim Jong-un, 5 yıl içinde ilk kez ülkesinde şiddetli yağışlardan etkilenen bir bölgeyi ziyaret etti. Öte yandan selde, Unpha semtinde 730 ev ve 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalırken, en az 179 sosyal konut hasar gördü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Kuzey Kore lideri Kim'den flaş ziyaret! 5 yıl sonra ilk kez...

KCNA'nın haberine göre Kim, şiddetli yağışlar nedeniyle su taşkınları meydana gelen Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir kente ziyarette bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim'den flaş ziyaret! 5 yıl sonra ilk kez...

Selde, Unpha semtinde 730 ev ve 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalırken, en az 179 sosyal konut hasar gördü.

Kuzey Kore lideri Kim'den flaş ziyaret! 5 yıl sonra ilk kez...

Güney Kore basınına göre Kim, en son Eylül 2015'te bir sel bölgesini bizzat ziyaret etmişti.

Kuzey Kore'nin ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüleşti. Pyongyang, salgın sebebiyle en büyük ticari müttefiki Çin ile sınırını kapatmak zorunda kaldı.

Kuzey Kore lideri Kim'den flaş ziyaret! 5 yıl sonra ilk kez...

Yaz yağışları, altyapı ve drenaj yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore'de ağır hasara yol açıyor.

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