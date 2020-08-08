08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Beyrut’taki patlamada flaş gelişme! Gözaltı sayısı 19’a yükseldi

Son dakika haberine göre; 'daki ’nda yaşanan patlama sonrası Beyrut Limanı Müdürü ve Lübnan Gümrükler Müdürü ’i ve eski Gümrükler Müdürü ’nin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Beyrut’taki patlamada flaş gelişme! Gözaltı sayısı 19’a yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda bulunan 12 numaralı depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası başlatılan soruşturmada ilk etapta 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Limandaki patlamaya ilişkin sorguya alınan Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'i ve eski Gümrükler Müdürü Shafik Merhi'de gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

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