04 Ağustos 2020, Salı
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Aşiretler ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı

'nin kentinde bir aşiretin liderlerinin öldürülmesi ardından eden halk ile /'lı teröristler arasında çıktı. Çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Aşiretler ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı

Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde halk, Arap Akeydat aşireti liderlerinin YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Halk, YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkmalarını talep etti. Protestolar sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin, halkın üzerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, çatışmada 5 sivilin ile 4 teröristin yaralandığını aktardı. İki gün önce Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü.

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