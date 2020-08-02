Fas ve İtalya dışişleri bakanları Libya konusunu görüştü

Fas ve İtalya dışişleri bakanları Libya krizinin çözümü için telefon görüşmesi yaptı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefonda, Libya sorununun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişen iş birliği ve ortak öneme sahip konular da ele alındı.

Di Maio, Libya krizinin çözümü hedefiyle Fas'ın oynadığı rolü takdir ettiğini belirtirken Burita, Fas'ın Libya'daki çekişmenin giderilmesi için temel referans olarak Suheyrat Anlaşması'na bağlı olduğunu aktardı.