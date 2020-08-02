02 Ağustos 2020, Pazar
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Röntgenle tespit edildi: 5 yaşındaki çocuk 2 ay böyle yaşadı!

bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Röntgenle tespit edildi: 5 yaşındaki çocuk 2 ay böyle yaşadı!

Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti.

Röntgenle tespit edildi: 5 yaşındaki çocuk 2 ay böyle yaşadı!

Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi.

Röntgenle tespit edildi: 5 yaşındaki çocuk 2 ay böyle yaşadı!

Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı. Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.

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