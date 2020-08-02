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Son dakika: Afrika'da bir ilk! Mauritius'da tüm corona virüs hastaları iyileşti

Son dakika haberi... Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi 'da yeni tip (Kovid-19) hastalarının tamamı iyileşti. Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Son dakika: Afrika'da bir ilk! Mauritius'da tüm corona virüs hastaları iyileşti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son Kovid-19 hastasının da sağlığına kavuşmasıyla ülkede aktif vaka kalmadığı duyuruldu.

Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Şimdilik, Afrika kıtasında tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke olan Mauritius, 15 Temmuz olarak duyurduğu sınırlarının açılma tarihini 31 Ağustos olarak değiştirmişti.

Ülke, vaka sayısını mayıs ayında da sıfırlamış, 17 gün boyunca yeni hasta kayda geçmemişti.

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