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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a çok sert sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil

Son dakika haberi... Başkanı , Demokrat Parti’nin başkan adayı hakkında, “Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a çok sert sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 100 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden rakibi Joe Biden ve demokratlara yüklendi. Başkan Trump, rakibi Joe Biden'ın son zamanlarda davranışlarında bozukluk olduğunu iddia ederek, test yaptırması gerektiğini iddia etti. "Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" ifadelerini kullanan Trump, "Ana akım medya her şeyi saklıyor. Özellikle de demokratların yolsuzluğunu. Obama ve Biden yönetimi tarihin en yozlaşmış yönetimi. 2016'da kampanyamı bile gözetlediler" dedi.

''HAKLI OLDUĞUMU İTİRAF ETTİLER''

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yüklenerek, "Çılgın Nancy Pelosi, salgın hastalık nedeniyle Çin'den gelen insanların Ocak ayında ABD'ye girmesini yasakladığımda hata yaptığımı söyledi. Şubat ayının sonlarında Chinatown sokaklarında salgın hastalık dans ederken on binlerce hayat kurtarıldı. Biden, onunla hemfikirdi, ama yakın zamanda haklı olduğumu itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

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