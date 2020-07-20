20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Trump ve Macron'dan Libya görüşmesi

ABD Başkanı Trump ile , hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Libya diplomasisi hakkında açıklama yapan , "Macron ve Trump, yabancı güçler ve orduların varlığı ile Libya'da daha da artan gerginliği azaltmanın yollarını görüştü." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Trump ve Macron'dan Libya görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da gerginliğin azaltılmasının yollarını ele aldı.

"GERGİNLİK AZALTILMALI"

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları ele aldığını vurgulayan Deere, "Macron ve Trump, yabancı güçler ve orduların varlığı ile Libya'da daha da artan gerginliği azaltmanın yollarını görüştü." ifadesini kullandı.

Trump, bu sabah Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı telefonda konuştuğunu belirtmiş, ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

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