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ABD'de tansiyon tavan yaptı! Mahkeme binasını ateşe verdiler

Son dakika haberi... 'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler artarak devam ediyor. kentindeki protestolarda polisle karşı karşıya gelen göstericiler mahkeme binasını ateşe verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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ABD'de tansiyon tavan yaptı! Mahkeme binasını ateşe verdiler

ABD'nin Oakland kentindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericiler mahkeme binasını ateşe verdi.

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolarda şiddet olayları devam ediyor. California eyaletine bağlı Oakland kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi.

MAHKEME BİNASI ATEŞE VERİLDİ
Eylemcilerin polise havai fişek ve taşla saldırmasının ardından protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi.

Gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile eylemciler mahkeme binasını ateşe verirken, polis merkezini ise tahrip ettiler. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.

Öte yandan ülkedeki şiddet olayların bastırılamaması nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin devam ettiği ve demokratlar tarafından yönetilen şehirlere federal güvenlik güçleri gönderileceğini duyurmuştu. Trump'ın federal güç kararı sonrası ülkede tansiyon iyice yükselirken, binlerce kişi yeniden sokaklara indi.

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