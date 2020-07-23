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Trump ve Putin'den nükleer program görüşmesi

'ın nükleer programı hakkında gerilim yaşayan ve arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Trump ve Putin'den nükleer program görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.

"NÜKLEER SİLAHSIZLANMA..."

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler." ifadesine yer verildi.

Putin ve Trump'ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

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