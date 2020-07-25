Ayasofya'da ilk Cuma namazı... Japon basınında büyük ses getirdi!

YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ BASINDA

Ayrıca Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times ve Nikkan Sports gazeteleri de internet sitelerinde Ayasofya'da ilk cuma namazı haberlerine yer verirken, Nippon News Network (NNN) ve Tokyo Broadcasting System (TBS) gibi medya kuruluşları da tarihi güne dair fotoğraf ve görüntüleri izleyicileri ile paylaştı.