"LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"

Türkiye'nin uluslararası ortamdaki sorumluluklarının giderek artığına vurgu yapan Hulusi Akar, "Bu çerçevede izlediğimiz bu güvenlik ve istikrara katkı çalışmalarımızın da pozitif, olumlu meyvelerini de almaya başladığımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız iş birliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu iş birliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir."

Hulusi Akar, Türkiye ile Malta ve Libya arasında köklü, tarihi bağların olduğuna değinerek, "İki değerli dostumun değerli görüşlerini dinlemekten, onlarla müşterek görüşlerimizi paylaşmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Libya'daki siyasi çözüm konusunda Malta'nın kararlı ve yapıcı tutumundan dolayı da kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Toplantıya katılan bakanlara bir kez daha teşekkür eden Hulusi Akar, "Aramızdaki diyaloğun, iş birliğin, çalışmaların önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmaların da hem Libya hem de bölgemiz için bir an önce istikrarın gelmesi konusunda çok önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum." diye konuştu.