21 Temmuz 2020, Salı
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ABD’den Türkiye ile ilgili skandal F-35 kararı!

Amerika Birleşik Devletleri'nden () 'lerle ilgili skandal bir hamle geldi. ’ne ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı Abd Hava Kuvvetleri’ne devredildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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ABD’den Türkiye ile ilgili skandal F-35 kararı!

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35a uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen F-35a uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Söz konusu uçaklar, S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'ye gönderilmemişti.

ABD’den Türkiye ile ilgili skandal F-35 kararı! ABD'DEN TÜRKİYE İLE İLGİLİ SKANDAL F-35 KARARI!

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