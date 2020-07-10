Putin'dan dikkat çeken Libya ve Ukrayna toplantısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya'daki durumu müzakere ettiğini ifade etti.

Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.