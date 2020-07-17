17 Temmuz 2020, Cuma
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Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

'nın başkentindeki Tokyo Camisinde Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla cuma namazı öncesi şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki mukabele programına Büyükelçi Hasan Murat Mercan, 'daki Türk sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve cemaati katıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rifat Çınar, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün () düzenlediği hain darbe teşebbüsünde verilen şehitler için mukabele okudu.

Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

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