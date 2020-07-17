Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla cuma namazı öncesi şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.
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Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki mukabele programına Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Japonya'daki Türk sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve Tokyo Camisi cemaati katıldı.
Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.