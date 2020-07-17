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Son dakika haberleri | Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

... ’de, Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtilirken; ülkenin kıyıları için uyarısı yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika haberleri | Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkenin doğu kıyılarına yakın noktadaki depremin yerin 85,5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken; doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

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