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ABD'deki Azerbaycan Türklerinden Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto!

'de yaşayan Azerbaycanlılar, 'ın 'a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan'ın önünde eylemi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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ABD'deki Azerbaycan Türklerinden Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto!

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını etmek amacıyla çok sayıda Azerbaycanlı, 'ın önünde toplandı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları tutan Azerbaycanlılar, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz." ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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