Bilim insanlarından koronavirüs aşısı hakkında flaş açıklama

Kanda hem antikor hem T hücresi bulunmasının virüse karşı yeterli koruma sağladığı düşünülüyor. Bilim insanlarına göre klinik çalışmaların ilk aşamasında elde eldilen bulgular "son derece umut verici" Ancak uzmanlar, Oxford'un geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı uzun süreli bağışıklık sağladığının henüz kanıtlanmadığının altını çiziyor.

İlk sonuçlar, aşının büyük bir yan etkisinin olmadığını da gösterdi. Ancak güvenliğinin kanıtlanması için de daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.