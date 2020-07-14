14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

'nın kentinde şiddeti rüzgarın da etkisiyle 2 metreyi aşan dalgalar oluştu. O esnada denizin de köpürdüğü de görüldü. Dalgaların oluşturduğu köpükler kar gibi sahili kapladı. Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020
ABONE OL
Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Güney Afrika'da sert rüzgarlar nedeniyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar meydana geldi.

Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Sahile vuran dalgaların etkisiyle okyanusta köpükler oluştu. Rüzgarla birlikte sahile kar gibi yağan köpükler görülmeye değer bir doğa olayı oluşturdu.

Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkarıp o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı.

Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Uzmanlar bu doğa olayının çok nadiren ortaya çıktığını belirtti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA