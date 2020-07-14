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Son dakika: ABD'den flaş karar o ülkedeki 5 askeri üsten çekildi

; , 'la vardığı anlaşma kapsamında 'da Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerinde bulunan 5 askeri üssü boşalttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: ABD'den flaş karar o ülkedeki 5 askeri üsten çekildi

Şubatta ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 8 bin 600'e düşürülmesi için belirlenen 135 günlük süre, dün doldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

Yetkili, üslerin Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerindekiler olduğunu ifade ederken, yapılacak resmi açıklama öncesinde çekilmeyle ilgili detay vermekten kaçındı.

ABD ve Taliban heyetleri, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.

Kaynak: AA

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