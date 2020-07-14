BM'den Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajı için kararını verdi
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
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BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
Detaylar gelecek...