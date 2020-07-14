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BM'den Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajı için kararını verdi

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler'in yargı organı , ’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, , ve ’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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BM'den Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajı için kararını verdi

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.

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