DSÖ'den koronavirüs hakkında korkutan uyarı
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birçok ülkenin yanlış istikamette gittiğini belirten Ghebreyesus, "Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanış olduğunu belirterek, "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısında bulundu.
"TÜM ÜLKELER RİSK ALTINDA"
DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünya genelinde dün 230 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini, bunların yüzde 80'in 10 ülkeden bildirildiğini aktardı.
Virüse ilişkin büyük endişe taşıdıklarını anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelerin risk altında olduğunu ve aynı şekilde etkilendiğini söyledi.
Bununla beraber Avrupa ve başka kıtalarda pek çok ülkenin geniş kapsamlı bir salgının kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu gösterdiğine işaret eden Ghebreyesus, "Dünyanın birçok ülkesinde artık vakalarda tehlikeli artışlar görüyoruz ve hastane odaları tekrar doluyor. Birçok ülkenin riski azaltmak için kanıtlanmış önlemleri uygulamadığı veya takip etmediği için kazanımlarını kaybettiği görülmektedir." uyarısında bulundu.
"YAYILMA ZİNCİRİNİ KIRMAK İÇİN..."
Ghebreyesus, dünyaki tüm vakaların yüzde 50'sinden fazlasının kaydedildiği Amerika kıtasının salgının merkez üssü olma özelliğini koruduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor ancak birçok hükümet ve halkın eylemleri bunu yansıtmıyor. Virüse ilişkin tek amaç enfekte olmuş kişileri bulmak. Liderlerden gelen karışık mesajlar salgına ilişkin en önemli unsur olan güveni baltalıyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak. Ama bu şekilde olmak zorunda değil."
Ghebreyesus, liderleri, hükümetleri ve tüm insanları "salgının yayılması zincirini kırmak için" ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet etti.
"Sizinle dürüst olmak istiyorum; öngörülebilir bir gelecek için 'eski normal'e dönüş olmayacak." uyarısı yapan Ghebreyesus, ancak salgını kontrol ederek hayatın sürmesini sağlayacak bir yol haritası olduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, bu yol haritasını ise ölüm oranlarının düşürülmesi, virüsün yayılma hızının bastırılması, bireysel tedbirlerin alınması ve geniş kapsamlı stratejiler uygulayacak güçlü iktidarlar olduğunu kaydetti.
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