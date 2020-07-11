Türk İHA'ları Ukrayna'yı mest etti! Yeni siparişler yolda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konuları da ele alındı. Ukrayna’nın Türkiye’den yeni İHA'lar alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle savunma sanayiinde yerli ve milli olarak önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı noktasında da çalışmalar hızla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir gün önce Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili konularda gündeme geldi.
MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Bakan Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka'yla da görüştü.
İHA'LAR GÜNDEME GELDİ
Bakan Akar'ın görüşmelerinde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları (İHA) konusu da gündeme geldi.
YENİ İHA TALEPLERİ OLDU
Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna'nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı.
Yerli ve milli üretim başta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında dost ve müttefik ülkelere de güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlıyor.
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