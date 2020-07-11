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Türk İHA'ları Ukrayna'yı mest etti! Yeni siparişler yolda

’ın  ziyareti sırasında iki ülke arasındaki işbirliği konuları da ele alındı. Ukrayna’nın ’den yeni İHA'lar alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Türk İHA'ları Ukrayna'yı mest etti! Yeni siparişler yolda

Başkan 'ın direktifleriyle savunma sanayiinde yerli ve milli olarak önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı noktasında da çalışmalar hızla sürüyor. 'ın bir gün önce 'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili konularda gündeme geldi.

MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen , Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka'yla da görüştü.

İHA'LAR GÜNDEME GELDİ

Bakan Akar'ın görüşmelerinde ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları (İHA) konusu da gündeme geldi.

YENİ İHA TALEPLERİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna'nın daha öncekilerinin dışında yeni alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı.
Yerli ve milli üretim başta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında dost ve müttefik ülkelere de güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlıyor.

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