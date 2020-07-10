Fransa'dan avukatlara başörtüsü yasağı
Fransa'daki Douai Ceza Mahkemesi, Lille Barosunun kadın avukatların başörtüsü takmasına yönelik getirdiği yasağı onayladı. Alınan karar ile Lille kentinde başörtüsü takan avukatların mahkemelere giremeyeceği tescillendi.
Fransa'nın Lille kentinde kadın avukatlara duruşmalarda başörtüsü takma yasağı getirildi.
Le Monde gazetesinin haberine göre, Douai Ceza Mahkemesinin Lille Barosunun kadın avukatların başörtüsü takmasına yönelik getirdiği yasağı onayladı.
Mahkeme avukatların duruşmalarda sadece cübbe giymeleri gerektiğine karar verdi.
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Mahkemenin kararına itiraz eden avukatlar Lille Barosunun bu kararının anayasal özgürlükleri ihlal ettiğini belirtti. Bu avukatların Yargıtay'a başvurduğu bildirildi.
Bir Müslüman kadın avukat Aralık 2018'de duruşmaya başörtüsüyle katılmak istemişti ancak izin verilmemişti. Lille Barosu Haziran 2019'da yeni düzenleme getirerek duruşmalarda başörtüsü takmayı, dini veya siyasi görüşünü belirten simgeleri taşımayı yasaklamıştı. Bunun üzerine Douai Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.
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