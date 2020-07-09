ABD'nin Florida eyaletindeki 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı
Türkiye şehir hastaneleri ile koronavirüsle mücadelede tarih yazarken, ABD'nin Florida eyaletinde 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı. Florida'da koronavirüs vaka sayısının 232 bin 718'e yükseldiği de açıklandı.
ABD'nin Florida eyaletinde korona virüs vakalarının artması nedeni ile 48 hastanenin yoğum bakım servisinde yer kalmadı.
ABD'de korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Florida eyaletinde bulunan 48 hastanede artan korona virüs vakaları nedeni ile yoğun bakım servisinde yer kalmadı.
Sağlık Hizmetleri İdaresi Ajansı tarafından yapılan açıklamada eyalette bulunan diğer 52 hastanede ise yoğum bakım servislerinin yatak kapasitesinin yüzde 10 ve altına indiği aktarıldı. Eyalet genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 232 bin 718'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 9'a ulaştı.
Öte yandan ABD genelinde son 24 saatte 62 bin 10 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 906 kişi artarak, 134 bin 924'e yükseldi. ABD, dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
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