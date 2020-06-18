Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor

Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti, görüntülendi.