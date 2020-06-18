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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.
Giriş Tarihi: 18.06.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 13:31
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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
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Bir hayal daha gerçek oluyor! İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor