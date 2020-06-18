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İstanbul bir şehir hastanesine daha kavuşuyor! Göztepe Şehir Hastanesi hizmete giriyor |Video

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Giriş: 18.06.2020 20:03
Güncelleme:18.06.2020 20:13
İstanbul dev bir şehir hastanesine daha kavuşuyor. Göztepe Şehir Hastanesi'nde artık sona gelindi. Temmuz ayında bitirilmesi planlanan hastane ilk etapta 786 yatak kapasitesine sahip olacak. Bu arada adeta bir afet hastanesi olarak tasarlanan hastane büyük bir depremde bile faaliyet gösterebilecek. İşte detaylar...

İstanbul Türkiye'nin en modern şehir hastanelerinden birine daha kavuşuyor.

Göztepe Şehir Hastanesi'nde sona gelindi. Hastane projesinin ilk etabı neredeyse tamamlandı.

İlk etap hastanesi 13 katlı ve 786 yatak kapasitesine sahip.
Hastane projesi tamamen bittiğinde yatak kapasitesi 1116'ya yükselecek.
Hastane 259 bin metrekarelik bir alana inşaa ediliyor.

DEPREME DAYANIKLI

Hastane, oda sayısı kadar yoğun bakım kapasitesiyle de öne çıkıyor. Yoğun bakım üniteleri koronavirüsle mücadelede de hizmet verecek.

128 yoğun bakım odası bulunan hastanenin, her odası ihtiyaç halinde yoğun bakıma çevrilebiliniyor.

Bina afet hastanesi olarak tasarlandı. Hastanede çok şiddetli bir depremde bile ameliyatlar devam edecek.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Hastanede modern cihazlarla donatılmış 28 adet ameliyathane de bulunuyor.
Hastanenin modern iç tasarımı da dikkat çekiyor.

Göztepe Şehir Hastanesi ağustos ayında kapılarını açacak ve hasta alımına başlamayacak. Hastaneyi yılda 1.5 milyon ayakta hastanın ziyaret etmesi bekleniyor.

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