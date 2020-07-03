Son dakika haberler | Yunan basını adeta çıldırdı! Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Son dakika haberi… Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamleleri bir yandan sıkı sıkı yürüttüğü diplomatik çabalar... Öte yandan yerli ve milli silahlarla göz dolduran Türkiye, Yunanistan'ı fena rahatsız etti. Bu atılımlarla adeta yerinden fırlayan Yunan hükümeti, Türkiye'yi "savaş" kelimesi ile oyalamaya çalıştı ancak umduğunu bulamayan ülke, Türkiye'den anında gerekli yanıtları aldı. Yunan basını da bu duruma kayıtsız kalmıyor son olarak “savaşta” değerini kanıtlamak isteyen Türkiye'nin, barış zamanında da siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek girişimlerde bulunduğunu belirten yazdı. Yunan basınının dikkat çeken ve her şeyi özetleyen ifadesi ise "Türkiye'den öğreneceklerimiz var" şeklinde oldu.
Türkiye'nin tüm dünyayı şaşırtan krititik hamleleri dünya basınında manşetleri süslüyor. Gözlerin çevrildiği Doğu Akdeniz'de yaptığı flaş atılımlarla Türkiye, tam zamanında ve nokta atışı yaparak askeri ve diplomasi dilini konuşturdu. Bu atılım yanında bir de savunma hamleleri Türkiye'nin yanı başındaki Yunanistan'ı panik havasına soktu.
"TÜRKİYE NASIL KAZANIYOR?"
SL Press yunan sitesinde yer alan ve Doktor George Margaritis tarafından kaleme alınan "Türkiye savaşmadan nasıl kazanıyor" başlıklı makalede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki siyasi ve stratejik hedeflerine ilişkin kritik yorumlarda bulundu.
DOĞU AKDENİZ VE EGE'DEKİ MÜCADELEYE ABD-ÇİN ÖRNEĞİ
Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ABD-Çin örneği üzerinden anlatıldığı makalede, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin stratejisi ile nasıl başa çıkılacağı konusundaki tartışmalar, işlevsel bir cevap olmadan sonuçlandı. Yunan siyasi ve askeri seçkinlerinden komşuların hareketleriyle başa çıkmak için stratejiler formüle etmelerini istemek abartı olurdu. Fırkateynler, F-35'ler, denizaltılar ve füzeler alacağımızı duyduk." denildi.
YUNANİSTAN ELİ KOLU BAĞLI VE ÇARESİZ...
Yunanistan'ın Türkiye karşısında strateji üretmediğinden bahsedilen yazıda , "Bu paranoyak ve bağlantısız "alacağız" ifadesi... sanki beş yaşındaki çocuğa hediye alıyoruz. Ulusal savunma sorunları ve stratejileri hakkında konuşmak yok. Amaç seçmenleri mutlu etmek. Aynı zamanda silah satan çeşitli "müttefikleri" tutmak zorunda olduğundan bu durum can sıkıcı" denildi.
YUNANİSTAN'DAN İTİRAF: TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR!
"Savaşta değerini kanıtlamak isteyen Türkiye, barış zamanında siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek için girişimlerde bulunuyor. Belki de diyorum ki, sürekli komşularımızı kızdırmak yerine onlardan öğrenmeye başlamalıyız. En azından silah sistemleri ve siyasetiyle ilgili, yani temel konular…" şeklindeki çarpıcı cümleler dikkatlerden kaçmadı.
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