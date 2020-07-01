Son dakika: Astana Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den kritik mesajlar
Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantıda Suriye'deki son durumu masaya yatırıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir." dedi.
Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceği Astana Zirvesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantıda Suriye'deki son durumu değerlendiriyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
İran'daki elim kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Salgınla mücadelede dost ve kardeşlerimize de yardımda bulunduk. Vefat sayılarımızı 16'lara kadar indirmeyi başardık. Bu musibetten dünyamızın en kısa zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz.
Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk, kucak açtık. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak, bölücü emellerin ve insanı dramın önüne geçtik. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır. Bugünkü toplantıyı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.
Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.
ASTANA TOPLANTILARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son Ankara'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki toplantının ardından zirvenin Mart ayı başında Tahran'da yapılması planlanıyordu. Ancak salgın, zirvenin İran'da gerçekleşmesine imkan vermedi. Salgınla mücadele devam ettiği için video konferans seçeneği gündeme geldi.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile görüşülüyor. Böylece Astana formatındaki zirvenin 6'ncı toplantısı gerçekleştiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.
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