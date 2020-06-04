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Haberler Galeri Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:05
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Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Kuzey Kutup Bölgesi'nde Norilsk kentindeki santralde Cuma günü bir tankının çökmesi sonucu nehrin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluştu.

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Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Dizel yakıtı tabakasının tesisten 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

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Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı.

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Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Putin, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

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Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

"ÜLKE TARİHİNİN İKİNCİ BÜYÜK SIZINTISI"

Devlet medyasına göre 350 kilometrekarelik bir alan dizel yakıtla kaplandı.