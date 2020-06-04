Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum: Ülke tarihinin en büyük ikinci sızıntısı

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.