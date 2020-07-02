02 Temmuz 2020, Perşembe
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İran'da korkutan gelişme! Nükleer tesiste kaza

’da Nataz Nükleer Tesisi’nin açık alanında, bu sabah meydana gelen kazada yapımı devam eden nükleer tesisin zarar gördüğü açıklandı. Yetkililer, için "" ifadesi kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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İRAN'DA KORKUTAN GELİŞME! NÜKLEER TESİSTE KAZA

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kazada can kaybının olmadığı kazanın nasıl ortaya çıktığı konusunda araştırmaların yapıldığını belirtirken, Nataz Kaymakamı Ramazan Ali Ferdevsi için " " ifadesini kullandı.

Kazanın radyoaktif kirliliğe yol açma olasılığının olmadığını belirten Kemalvendi, "tesisin aktif olmamasından dolayı kaygılanacak bir durum yok " diye konuştu.

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