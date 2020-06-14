Ruhani'den silah ambargosu ve nükleer silah anlaşması mesajı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, silah ambargosu ve nükleer silah anlaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Silah ambargosunun sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekimde sona erecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosununun nükleer anlaşmanın bir kazanımı olduğunu söyledi.
Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, ekimde sona erecek BMGK'nin İran'a yönelik silah ambargosuyla ilgili açıklamada bulundu.
BMGK ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyesi ülkelerden ABD'nin politikalarına karşı gelmelerini isteyen Ruhani, "Silah ambargosunun ekim ayında sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır. Tüm ülkelerden komploları fark etmelerini ve ABD'nin planını anlamalarını temenni ediyorum. Diğer büyük devletler, ABD'nin bu kazanımı sorgulaması halinde bizim karşı tepkimizin ne olacağını bilir." ifadelerini kullandı.
Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili ABD'ye karşı başarılı olacaklarını ve "ABD'nin İran için hazırladığı planları boşa çıkaracaklarını savunarak, "ABD, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi talebimizi bozmak için de uğraşıyor. Bu kurumun ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini ve tüm ülkelerle ilgili taahhütlerini yerine getirmesini ümit ediyorum." görüşlerini paylaştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da tablo ağır! Ölü sayısı artıyor
- BAE'den PKK'ya para transferi iddiası
- İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...
- Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
- İtalya'da ölü sayısı 34.345 oldu!
- Putin'den çarpıcı yorum: Derin bir iç kriz
- Karantinaya girdi kentin en ağırı oldu!
- Rusya'da dehşete düşüren rakam!
- Rus paralı askerlerinden kalleş tuzak
- ABD’yi bekleyen tehlike! "Çok uzun sürecek"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları