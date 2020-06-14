14 Haziran 2020, Pazar
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Ruhani'den silah ambargosu ve nükleer silah anlaşması mesajı

, ve anlaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Silah ambargosunun sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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RUHANİ'DEN NÜKLEER SİLAH ANLAŞMASI MESAJI

, ekimde sona erecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () İran'a yönelik uluslararası silah ambargosununun nükleer anlaşmanın bir kazanımı olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, ekimde sona erecek BMGK'nin İran'a yönelik silah ambargosuyla ilgili açıklamada bulundu.

BMGK ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyesi ülkelerden 'nin politikalarına karşı gelmelerini isteyen Ruhani, "Silah ambargosunun ekim ayında sona ermesi nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır. Tüm ülkelerden komploları fark etmelerini ve ABD'nin planını anlamalarını temenni ediyorum. Diğer büyük devletler, ABD'nin bu kazanımı sorgulaması halinde bizim karşı tepkimizin ne olacağını bilir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili ABD'ye karşı başarılı olacaklarını ve "ABD'nin İran için hazırladığı planları boşa çıkaracaklarını savunarak, "ABD, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi talebimizi bozmak için de uğraşıyor. Bu kurumun ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini ve tüm ülkelerle ilgili taahhütlerini yerine getirmesini ümit ediyorum." görüşlerini paylaştı.

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