DSÖ'den flaş açıklama geldi: Yeni bir tür değil
Geçtiğimiz günlerde Çin'de görülen domuz gribi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi. Virüsün yeni değil, bilinen bir bir domuz gribi türü olduğunu belirtildi.
Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Doktor Mike Ryan yaptı.
"GÖZETİM ALTINDA OLAN BİR VİRÜS"
Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.
Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti.
Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde, küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıyan ve domuzlarda tespit edilen G4 adlı bir virüs türü keşfettiğini açıklamıştı.
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