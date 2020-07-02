İlhak planına karşı çıkan İsveç'ten İsrail'e baskı çağrısı
İsrail'in ilhak planına karşı çıkan İsveç, İsrail hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'e tutumlarından dolayı baskı yapılması gerektiğini dile getirdi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını ilhak girişimini engellemek için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
"İLHAK RİSKİ OLDUĞU SÜRECE..."
Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.
İsrail'in daha önceden Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak girişiminin uluslararası baskı sonucu engellendiğine dikkati çeken Linde, uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Riskin devam ettiğini aktaran Linde, şu ifadeleri kullandı:
''İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek.''
İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.
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