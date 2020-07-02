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İlhak planına karşı çıkan İsveç'ten İsrail'e baskı çağrısı

İsrail'in ilhak planına karşı çıkan , İsrail hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'e tutumlarından dolayı baskı yapılması gerektiğini dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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İSVEÇ'TEN İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını ilhak girişimini engellemek için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

"İLHAK RİSKİ OLDUĞU SÜRECE..."

Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in daha önceden Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak girişiminin uluslararası baskı sonucu engellendiğine dikkati çeken Linde, uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Riskin devam ettiğini aktaran Linde, şu ifadeleri kullandı:

''İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek.''

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Son dakika: BM'den İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına sert tepki: Yasa dışı! Durdurun SON DAKİKA: BM'DEN İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ İLHAK PLANINA SERT TEPKİ: YASA DIŞI! DURDURUN
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal açıklama: İlhak planında geri adım atılmayacak İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: İLHAK PLANINDA GERİ ADIM ATILMAYACAK

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