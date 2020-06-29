Son dakika: Bangladeş'te feribot kazası: Çok sayıda ölü var
Son dakika haberine göre; Bangladeş’in başkenti Dakka’nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri’nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar en az 25 ölü olduğunu belirtti.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı.
İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi.
Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 ceset çıkardı.
Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi.
Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD Başkanı Trump, tepkiler üzerine o paylaşımını silmek zorunda kaldı
- 9 ceset daha bulundu
- Fransa'da Macron'a seçim şoku
- Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi oldu
- Tekne kazasında 12 kişi kayboldu
- Pakistan'da menkul kıymetler borsasına saldırı
- O ülkede Kovid-19 salgınında ikinci dalga
- Bakan Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Dibi gördü
- Libya'da Hafter'in savaş suçları hakkında açıklama
- Korkulan oldu! Corona virüste ikinci dalga...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?