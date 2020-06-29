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Son dakika: Bangladeş'te feribot kazası: Çok sayıda ölü var

haberine göre; ’in başkenti Dakka’nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri’nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar en az 25 ölü olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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O ÜLKEDE FERİBOT KAZASI: 23 KİŞİ ÖLDÜ

'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı.

İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi.

Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 ceset çıkardı.

Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi.

Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi.

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