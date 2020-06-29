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Son dakika haberi: Pakistan'da menkul kıymetler borsasına saldırı

haberi... Borsası'nın 'deki binasına düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir polisin öldürüldüğü, 4 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yüksek güvenlikli bölgede yer alan binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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PAKİSTAN'DA MENKUL KIYMETLER BORSASINA SALDIRI

'da borsasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların el yapımı bomba ve silahlarla bina girişinde ateş açtığı ve içeri girdiği belirtildi.

Son dakika haberi: Pakistan'da menkul kıymetler borsasına saldırı | Video izle SON DAKİKA HABERİ: PAKİSTAN'DA MENKUL KIYMETLER BORSASINA SALDIRI | VİDEO İZLE



Polis tarafından yapılan açıklamada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedilirken saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Polis, saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir polis memurun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganlar da dahil olayda ölenlerin sayısı toplam 9'a yükseldi.

BORSA BİNASINDA BİRÇOK ÖZEL BANKANIN OFİSİ VAR

Yüksek güvenlikli bölgede bulunan binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.



Binada bulunan silahlı saldırganların kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.



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