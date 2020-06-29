Son dakika haberi: Pakistan'da menkul kıymetler borsasına saldırı

Pakistan'da Karaçi borsasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların el yapımı bomba ve silahlarla bina girişinde ateş açtığı ve içeri girdiği belirtildi.





Polis tarafından yapılan açıklamada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedilirken saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.







Polis, saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir polis memurun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganlar da dahil olayda ölenlerin sayısı toplam 9'a yükseldi.





BORSA BİNASINDA BİRÇOK ÖZEL BANKANIN OFİSİ VAR

Yüksek güvenlikli bölgede bulunan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.







Binada bulunan silahlı saldırganların kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.







