Son dakika: Rusya'ya koronavirüs darbesi! Vaka sayısı 641 bini geçti
Son dakika haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 641 bin 156’ya, ölü sayısı 9 bin 166’ya yükseldi. Başkent Moskova’da ise son 24 saatte vaka sayısı 782 artarak 220 bin 853’e, ölü sayısı 23 artarak 3 bin 761’e çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 641 bin 156'ya çıktı.
Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 93 artarak 9 bin 166'ya, iyileşen sayısı 4 bin 343 artarak 403 bin 430'a ulaştı.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 31,6'sında semptoma rastlanmadı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 782 artarak 220 bin 853'e, ölü sayısı 23 artarak 3 bin 761'e çıktı.
SON 24 SAATTE 289 BİN TEST YAPILDI
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 289 bin test yapıldı ve bugüne kadar yapılan test sayısı 19 milyon 300 bini geçti, 297 bin kişi de gözetim altında tutuldu.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
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