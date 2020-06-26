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GKRY lideri Nikos Anastasiadis'ten Türkiye'yle savaş açıklaması: Sonumuz olur

lideri , Kıbrıs konusunda askeri çözüm arayışına girilmesine ilişkin “'yle girilecek bir savaş, tam anlamıyla bizim sonumuz olur. Bu istediğim bir şey değil.” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TÜRKİYE'YLE SAVAŞ AÇIKLAMASI: SONUMUZ OLUR

(GKRY) lideri , Kıbrıs sorununun çözümü noktasında diplomasi kanallarının terk edilip askeri bir çözüm aranması ihtimaliyle ilgili konuştu.

Aksam.com.tr'nin merkezli yayın yapan ProNews'ten aktardığı habere göre, Anastasiadis, "Türkiye'yle girilecek bir savaşın Kıbrıs Helenizminin sonunu getireceğini" söyledi.

Bu sözlerinin arkasında karamsarlık değil, tam aksine gerçekçilik yattığının altını çizen Anastasiadis, "Silahlarınızı seçerken, gerçeklikleri göz önünde bulundurmalısınız." diye konuştu.

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Söz konusu açıklama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Fontelles'in GKRY ziyareti sırasında yapıldı.

Josep Borrell, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada karşıtı ifadeler kullandı:

"Bölgedeki istikrarı artırmanın ve yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını aradık. Türkiye tarafından ortaya koyulan ekonomik münhasır bölgenin sınırları, iyi niyet de barındırmalıdır. Öte yandan, Türkiye'nin mevcut sondaj faaliyetleri durdurulmalıdır."

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