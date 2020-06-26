26 Haziran 2020, Cuma
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Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

, 'da çarpmaları sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Hindistan’ın farklı bölgelerinde gök görültülü sağanak sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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TÜRKİYE'DEN HİNDİSTAN'A TAZİYE MESAJI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ve Bihar eyaletlerinde yıldırımların isabet etmesi nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın farklı bölgelerinde gök görültülü sağanak sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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