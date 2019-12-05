Rum lider Anastasiadis, Türkiye aleyhine dava açtıklarını söyledi

Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri hakkında bugün açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın haklarını korumak adına Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye'ye Atina'daki Büyükelçilik aracılığı ile nota verildiğini sözlerine ekledi.

LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA KORKUTTU

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

KRİTİK HAMLE

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının önüne geçildi.