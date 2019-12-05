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Rum lider Anastasiadis, Türkiye aleyhine dava açtıklarını söyledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
TARİHİ İMZA KORKUTTU! RUMLARDAN HADSİZ ÇIKIŞ!

Rum Yönetimi lideri , 'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle aleyhine Lahey'deki 'nda dava açtıklarını söyledi.

'nin 'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri hakkında bugün açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi lideri , Güney Kıbrıs'ın haklarını korumak adına 'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye'ye Atina'daki Büyükelçilik aracılığı ile nota verildiğini sözlerine ekledi.

LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA KORKUTTU

Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği " ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

KRİTİK HAMLE

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile , , GKRY ve 'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının önüne geçildi.

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