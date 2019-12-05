Rum lider Anastasiadis, Türkiye aleyhine dava açtıklarını söyledi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını söyledi.
Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri hakkında bugün açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın haklarını korumak adına Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.
Anastasiadis ayrıca, Türkiye'ye Atina'daki Büyükelçilik aracılığı ile nota verildiğini sözlerine ekledi.
LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA KORKUTTU
Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.
KRİTİK HAMLE
Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının önüne geçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü sunucunun evinin bahçesinde ceset bulundu!
- Dünya takipte! Kritik uyarı geldi
- Sarhoş kadın erkek yolcuların yanına gidip...
- Almanya'da kırmızı alarm! Cami boşaltıldı
- Tarihi zirve sonrası ABD'den Türkiye açıklaması!
- ABD'de silahlı saldırı! Katliam yapıp intihar etti...
- İmran Han 'Diriliş Ertuğrul'un yayınlamasını istedi
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Cambridge Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak!
- Macron eylemlerden dolayı ülkeden çıkamayacak
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması! "Olçok soyadını kullanmasını istemiyoruz"
- Ankara'da DEAŞ operasyonu!
- Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
- Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! Hasan Gökgöz'den CHP'lilere sert tepki...
- NATO zirvesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
- Ceren Özdemir cinayetinde yürek burkan ayrıntı! Komşusu o anları böyle anlattı...
- İranlı ajan Mesut Mevlevi cinayetinde flaş Zindaşti detayı...