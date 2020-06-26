26 Haziran 2020, Cuma
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ABD ve AB, Çin'e karşı ortak hareket edecek

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Avrupa Birliği () ülkeleri arasında Avrupa'nın ekonomik stratejilerini çalmakla suçladığı 'e karşı kurulması planlanan "ortak bir masa" modelinin önemine vurgu yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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ABD VE AB, ÇİN'E KARŞI ORTAK HAREKET EDECEK

Pompeo, Washington merkezli düşünce kuruluşu "" tarafından düzenlenen panelde, 'in dünya üzerindeki etkisine ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD olarak Çin ile her zaman iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Çin'in aynı çabayı sarf etmediğini savunan Pompeo, "Çin 'nin bizlerin kapsamında birbirimizden görmeyi istediğimiz değerlere dikkat ettiğine inanmıyorum." dedi.

Pompeo, Çin'in özellikle ve Güneydoğu Asya'daki , , Vietnam ve 'i ciddi şekilde tehdit etmeye başladığını ve ABD'nin bu nedenle Avrupa'daki güçlerini o bölgeye kaydırmaya başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geriye dönüp bu tehdidin nereden kaynaklandığına baktığımızda, kendi kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı değerlendirdik. Bu, gerek istihbari kuruluşlar gerek hava kuvvetleri veya gerekse deniz kuvvetlerini kapsayabilir. ABD ordusu, zamanımızın bu zorluklarıyla başa çıkmak için uygun adımları atacaktır. Zamanın zorluğunun bu olduğuna inanıyoruz ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile mücadelede yeterli hazırlıkları yaptığımıza ve kaynağımızın olduğuna emin olacağız."

ÇİN'E KARŞI ORTAK MASA KURULUYOR

Çin'in kendi ekonomisi için 'nin bilimsel ve ekonomik bilgilerini çaldığını ve kurallara dayalı ticaret sistemini suistimal ettiğini belirten Pompeo, AB'nin "Çin'e karşı harekete geçmesi gerektiği" uyarısında bulundu.

Pompeo, "Çin, bizim sermaye piyasalarımıza erişebilirken, biz Çin'in piyasalarına erişemiyoruz. Yaşananların ciddiyetine dair transatlantik bir uyanış var. Bu durum sadece ABD'nin Çin ile yüzleşmesinden ibaret değil artık tüm dünya Çin ile yüzleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in, "Çin'e karşı resmi bir ABD-AB diyalog masası kurulması" teklifinde bulunduğunu ve ABD olarak bu teklifi kabul ettiklerini aktaran Pompeo, en kısa zamanda ilk görüşmeyi başlatmak adına Avrupa'ya geleceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu diyalog masasında herkesin aynı fikri paylaşması gerekmediğini vurgulayan Pompeo, Çin hakkında bilgi paylaşımı ve atılacak diğer önemli adımları kapsayan ortak bir mücadelenin AB ve ABD için büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

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